Десятки жителей Чили привили вакциной для собак

В Чили не менее 75 человек были привиты вакциной для собак. Инцидент произошел в городе Калама еще до того, как в страну были поставлены вакцины от нового типа коронавируса. Однако о произошедшем о нем стало известно только сейчас – после жалобы медицинских властей региона Антофагаста в прокуратуру. Людей прививали собачьей вакциной от коронавирусной инфекции, которой болеют только животные.

Вакцину для собак получили работники двух ветеринарных клиник Каламы. До сих пор точно неизвестно, сколько человек было привито препаратом для животных. Местные чиновники говорят, что, по меньшей мере, 75 людям сделали уколы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство EFE.

В местном минздраве заявили, что использование вакцин для животных на людях крайне опасно, отметив, что применение таких препаратов может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Вакцинация в Чили стартовала в конце прошлого года – прививки делали только медицинским работникам. С февраля вакцину начало получать остальное население.

Сантьяго, Наталья Петрова

Сантьяго. Другие новости 22.04.21

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