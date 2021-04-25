В страшном пожаре в ковидной больнице Багдада погибли более 80 человек

По последним данным МВД Ирака, в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы для больных коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека, еще 110 человек получили ранения, сообщает AP. В числе жертв – 28 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

По предварительным данным, причиной пожара, начавшегося в субботу поздно вечером, мог стать взрыв баллона с кислородом, передает Sky News Arabia.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уволил главу департамента здравоохранения Багдада в районе аль-Русафа, где расположена сгоревшая больница, а также директора медучреждения и его директора по инженерному обеспечению и техническому обслуживанию.

Премьер провел экстренное совещание в штаб-квартире Багдадского оперативного командования, которое координирует действия иракских сил безопасности. На заседании он заявил, что инцидент квалифицирован как халатность.

«Халатность в таких вопросах – это не ошибка, а преступление, за которое должны нести ответственность все виновные стороны», – сказал он. Он дал иракским властям 24 часа на то, чтобы представить результаты расследования.

Пожар начался на втором этаже больницы. Отряды гражданской обороны тушилиогонь до раннего утра. В Минздраве страны заявили, что не менее 200 человек были спасены с места происшествия.

Сейчас Ирак охватила вторая волна пандемии. Ежедневные случаи заражения Covid-19 в настоящее время в среднем составляют около 8 тыс. – это самый высокий показатель с начала прошлого года.По меньшей мере 15 200 человек умерли от коронавируса в Ираке из не менее 100 тыс. подтвержденных случаев инфицирования.

Багдад, Наталья Петрова

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