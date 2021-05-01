Президента Чехии обвиняют в госизмене

В Праге состоялась масштабная акция против президента Чехии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Вацлавской площади собрались около 10 тысяч человек. Они обвинили Милоша Земана в государственной измене, потребовали от парламента страны соответствующей реакции и немедленной отставки президента. Поводом для возмущения стало заявление Земана об отсутствии данных о причастности России к взрывам во Врбетице.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года (погибли 2 человека). Следствие предположило, что взрывы могли организовать сотрудники ГРУ РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (Петров и Боширов).

Власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов, РФ в ответ объявила 20 чешских сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Чехия пригрозила сократить российское посольство в Праге до 5 человек. Москва на сделку не пошла, тогда из Праги выслали 60 сотрудников дипредставительства РФ. Чешский сенат выступил с призывом разорвать договор о дружеских отношениях с Россией.

Одновременно в Чехии задержали 5 местных активистов, обвинив их в работе на российские спецслужбы.

«Возникает ощущение, будто чешские власти хотят показать своим гражданам, что опасно контактировать с Россией, – цитируют «Известия» живущего в Чехии политолога Павла Прилуцкого. – Сейчас симпатии к Москве испытывает около 10% – 15% населения».

В этот дискурс укладывается и митинг, устроенный в Праге организацией «Миллион мгновений для демократии», связанной с правой парламентской оппозицией. Участники обвиняли Россию в угрозе для национальной безопасности Чехии, а президента Земана – в пророссийской позиции и измене родине, требовали не допускать «Росатом» к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Прага, Анастасия Палей

Прага. Другие новости 30.04.21

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