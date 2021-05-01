Таджикистан обстрелял киргизское селение

Таджикистан обстрелял жилые дома граждан Киргизии. Инцидент произошел в селе Арка Лейлекского района Баткенской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». Каждая из сторон считает его своей территорией. Сначала жители спорной территории обменивались оскорблениями, потом начали бросать друг в друга камнями, а затем начались обстрелы. В результате первых столкновений погибли около 40 человек, более 200 пострадали.

Затем Министерство здравоохранения и социального развития Киргизии заявило, что число жертв с киргизской стороны возросло до 33, а число пострадавших на границе граждан превысило 120.

«По состоянию на 12:45 (09:45 мск) 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы», – сообщили в пограничной службе Киргизии.

Бишкек, Игорь Юров

Бишкек. Другие новости 01.05.21

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