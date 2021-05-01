Демонстрации, беспорядки и слезоточивый газ: во Франции отмечают Первомай

Во Франции отмечают Дня международной солидарности трудящихся: демонстрации перешли в беспорядки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в разных городах страны в массовых шествия приняли участие в общей сложности 100 тысяч человек.

В Париже демонстрацию организовали представители профсоюзных и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий. Однако марш солидарности пришлось прервать более чем на час из-за того группы агрессивной агрессивных молодых людей вступили в стычки с полицией. Задержаны 34 человека.

В Лионе, где на демонстрацию вышли около 3 тысяч человек, перед колонной образовалась группа из почти 200 человека, которые начали бросать в стражей порядка бутылки, банки из-под напитков и шарики с краской. Полиция применила слезоточивый газ.

Париж, Игорь Юров

Париж. Другие новости 01.05.21

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