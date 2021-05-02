В Венесуэле минимальный размер оплаты труда вырос до 2,5 доллара

Власти Венесуэлы с 1 мая повысили минимальный размер оплаты труда до 7 млн суверенных боливаров (около 2,5 доллара по официальному курсу). Об этом сообщает Euronews.

Об увеличении минимальной зарплаты сообщил министр труда Венесуэлы Эдуардо Пиньяте. Он также отметил, что малоимущие граждане будут получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 млн боливаров. Таким образом, минимальный совокупный доход жителя Венесуэлы составит около 3,54 доллара.

Ранее президент страны Николас Мадуро сообщил, что в Венесуэле ввели меры поддержки малого бизнеса и граждан в связи с пандемией коронавируса. В частности, до сентября запрещается требовать от заемщиков выплат задолженностей по кредитам.

В Венесуэле в последние несколько лет наблюдается экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. По данным ООН, почти 4,5 млн человек покинули страну.

Каракас, Зоя Осколкова

Каракас. Другие новости 01.05.21

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