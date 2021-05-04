Билл Гейтс снова станет холостяком после 27 лет брака

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой. Американский бизнесмен обещал, что они продолжат заниматься благотворительностью, но уже как партнеры, а не супруги.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы решили закончить наш брак. Мы просим уважать свободу и частную жизнь нашей семьи, пока мы начинаем новую жизнь», – написал 65-летний Гейтс в Twitter.

Билл и Мелинда поженились в 1994 году и вместе вырастили дочерей Дженнифер, Фиби и сына Рори. После ухода Гейтса из Microsoft супруги занялись благотворительностью. Основанный ими в 2000 году фонд за годы работы потратил более $53 млрд, и супруги планируют и дальше работать в нем.

Билл Гейтс не уточнил, как супруги будут делить имущество, которое, по данным Forbes, оценивается в $124 млрд. Благодаря своим активам Гейтс был четвертым в списке самых богатых людей мира и третьим среди богачей США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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