Pandora переходит на выращенные бриллианты ради доступности изделий

Ювелирный дом Pandora откажется от использования натуральных алмазов в своих изделиях. Датская компания приняла решение на фоне повышенного спроса на украшения с бриллиантами, выращенными в лаборатории.

«Мы можем добиться того же результата, что и природа, но по заметно отличной цене», – объяснил гендиректор Pandora Александер Лачик BBC News.

Компания решила сменить слоган с «бриллианты – навсегда» на «бриллианты – это для всех», поскольку искусственные бриллианты обойдутся им в три раза дешевле природных камней. В Pandora учли и повышенный спрос на искусственные камни из-за последствий для экологии в местах добычи.

Первыми новые украшения из коллекции Pandora Brilliance увидит рынок в Великобритании, поскольку там находятся лаборатории по выращиванию драгоценных камней. По всему миру продажи запустят в 2022 году.

По данным BBC News, в 2020 году производство искусственных алмазов достиг 6-7 млн карат. Добыча натуральных алмазов в 2017 году снизилась до 111 млн карат и продолжает падать.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.05.21

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