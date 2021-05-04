Пилоты Air India отказались летать без вакцинации от Covid-19

Пилоты индийской авиакомпании Air India отказались от полетов, пока их срочно не вакцинируют от коронавируса. Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на профсоюз летчиков.

«Без медицинской помощи летному экипажу, без страховки и при массовом сокращении заработной платы мы не можем продолжать рисковать жизнями наших пилотов без вакцинации», – говорится в заявлении профсоюза.

На такой шаг пилоты вынуждены были пойти после того, как за последний год члены большинства летных экипажей сдали положительные тесты на коронавирус, а несколько летчиков скончались от ковида.

Индийские частные авиакомпании, такие как IndiGo, уже заявили, что намерены привить своих сотрудников. Министерство гражданской авиации страны попросило власти штатов включить авиаработников в приоритетную группу для вакцинации.

В настоящее время Индия переживает «коронавирусный шторм». Страна на протяжении 10 последних дней обновляла мировой антирекорд по суточному приросту заболевших. Только за последние сутки в Индии выявили более 355 тыс. новых случаев инфицирования. С начала пандемии в Индии коронавирус подтвержден у 20,2 млн человек, скончались свыше 222,4 тыс. человек.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 04.05.21

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