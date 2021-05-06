Прототип марсианского корабль Илона Маска впервые совершил успешную посадку (ВИДЕО)

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов, разработанный компанией SpaceX, впервые успешно приземлился во время испытаний.

Запуск Starship SN15 состоялся на полигоне в Бока-Чика в штате Техас. В рамках испытания модель корабля, создаваемого для полетов на Марс и на Луну, поднялась на высоту 10 километров, после чего совершила мягкую посадку на асфальтовую площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Весь полет продолжался шесть с половиной минут. Трансляция велась на YouTube.

Испытания Starship SN15

Создатель компании SpaceX Илон Маск в своем Твиттере сообщил, что «посадка прошла по плану».

Предыдущие четыре попытки приземления завершились неудачно. Прототип корабля взрывался при соприкосновении с землей либо через несколько минут после приземления.

В конце апреля Маск сообщил, что на прототипе SN15 по сравнению с предыдущими версиями проведены «сотни конструктивных усовершенствований».

Многоразовый Starship рассчитан на 100 человек. Маск рассчитывает, что первый испытательный полет на околоземной орбите с большой вероятностью состоится уже в 2021 году, а в 2026 году корабль доставит людей на Марс.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 06.05.21

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