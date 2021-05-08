Французы пошли на таран: в Ла-Манше может разгореться военный конфликт

В Ла-Манше может разгореться военный конфликт: ситуация вокруг острова Джерси накалилась до предела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Джерси находится под протекторатом Британской короны (при этом не являясь частью Великобритании). После Brexit Лондон изменил условия вылова рыбы в заливе Гранвиль для иностранных судов.

В ответ Париж пригрозил устроить энергетическую блокаду Джерси – 95% электроэнергии остров поучает из Франции по трем подводным кабелям. Французские рыболовецкие шхуны перекрыли подходы к коронному владению. В итоге дошло до столкновения.

Возле Джерси собралось несколько десятков французских шхун, которые гоняются за английскими судами, пытающимися подойти к острову, и вытесняют их из залива. Один из «французов» не просто догнал оппонента, но и ударил его носом в корму.

К месту конфликта выдвинулись военные корабли Англии и Франции. Переговоры двух стран на высшем уровне пока ни к чему не привели.

Сент-Хелиер, Игорь Юров

Сент-Хелиер. Другие новости 07.05.21

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