Том Круз вернул «Золотые глобусы» на фоне расового скандала

Актер Том Круз отдал в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA) полученные им статуэтки «Золотой глобус». Он сделал это в связи с расовым скандалом вокруг премии, передает CNN со ссылкой на источник в окружении актера.

Том Круз трижды становился лауреатом кинопремии за работу в фильмах «Джерри Магуайр», «Рожденный четвертого июля» и «Магнолия». Решение коллеги поддержали Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало, также отдавшие свои награды.

На фоне скандала телекомпания NBC отказалась транслировать следующую церемонию награждения «Золотого глобуса». «NBC не будет транслировать «Золотой глобус» в 2022 году. Мы надеемся, что сможем транслировать шоу в январе 2023 года», – сообщается на сайте телекомпании.

HFPA в последние месяцы подверглась резкой критике за то, что все ее члены с правом голоса – представители европеоидной расы. В организации заявили, что уже начали реформу и скоро начнут обсуждать кандидатов других рас.

«Следующими шагами станут составление списка потенциальных кандидатов, увеличение числа членов более чем на 50% в течение следующих 18 месяцев», – говорится на сайте HFPA.

Напомним, премия «Золотой глобус» является второй по престижу кинопремией после «Оскара». Церемонии награждения проводятся каждый январь с 1944 года.

Лос-Анджелес, Наталья Рязанова

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