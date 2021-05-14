Австралийцы за две минуты раскупили билеты на рейс «в никуда»

Австралийский авиаперевозчик Qantas в рекордно короткие сроки продал билеты на рейс без конечного пункта назначения. Об этом сообщает CNN.

11 мая авиакомпания предложила туристам полюбоваться затмением Луны с воздуха. Лайнер Qantas вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а затем поднимется над облаками на высоту 13 км, откуда пассажиры смогут наблюдать редкое космическое явление. После этого воздушное судно вернется обратно в аэропорт

Желающие за 2,5 минуты забронировали все билеты на этот рейс. Авиакомпании пришлось сформировать лист ожидания.

Отмечается, что на борту будет присутствовать астроном Ванесса Мосс, которая разработала оптимальную траекторию полета над Тихим океаном. Она также расскажет пассажирам о лунном затмении.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 14.05.21

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