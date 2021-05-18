На Галапагосах рухнул символ островов – знаменитая Арка Дарвина (ФОТО)

На Галапагосах рухнул один из символов островов – скала, известная как Арка Дарвина. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Эквадора в своем Facebook. По его данным, причиной обрушения природного образования стала естественная эрозия.

На снимке, опубликованном ведомством, видно, что обрушился свод арки, и теперь над водой возвышаются два каменных столба.

Арка находилась менее чем в километре от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав галапагосского архипелага. На островах, принадлежащих Эквадору, проживает порядка 25 тыс. человек.

В XIX веке Галапагосы изучал Чарльз Дарвин. Рухнувшая арка, названная его именем, была популярна у туристов и дайверов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.05.21

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