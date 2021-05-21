Китай потратит 3 млрд долларов на помощь другим странам в связи с пандемией

Власти Китая готовы помочь развивающимся странам в борьбе с эпидемией и ее последствиями. Из бюджета на это выделят 3 млрд долларов в следующие три года, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай выделит еще 3 млрд долларов развивающимся странам в качестве международной помощи на борьбу с пандемией и для восстановления экономического роста», – сказал он на Глобальном саммите по здравоохранению (цитата по ТАСС).

Председатель правления Pfizer Альберт Бурла анонсировал помощь в вакцинации, которую его компания окажет в связи с пандемией. До конца года американские фармацевты отправят в бедные страны около 1 млрд доз вакцины от коронавируса со скидкой или вовсе бесплатно. А всего будет распределено вдвое большее количество препарата.

«Мы распределим 2 млрд доз в ближайшие 18 месяцев между бедными странами и странами с низким доходом», – заявил Альберт Бурла.

Руководство фармацевтического концерна Moderna также сообщило, что поставит около 1 млрд доз своей вакцины как помощь в борьбе с пандемией.

Основатель одного из самых успешных благотворительных фондов Билл Гейтс напомнил, что во многих странах заболеваемость находится на пике. По его данным, первые партии вакцины попали вовсе не к самым нуждающимся гражданам. Так, 80% доз вакцины из первого миллиарда, поставленного по доступным ценам, оказались распределены между гражданами богатых стран. Жители бедных стран получили немногим более 1%.

«Мы должны обеспечить равноправное распределение, и я рад, что страны Группы двадцати и Группы семи берут на себя политическую ответственность в этом вопросе», – сказал бизнесмен.

Так, в Индии за минувшие сутки выявили 259 551 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших превысило 26 млн человек. А во всем мире число выявленных случаев достигло отметки 165 530 873, по данным университета Джонса Хопкинса (США).

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 21.05.21

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