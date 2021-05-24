Лукашенко запретил вести прямой эфир с несогласованных акций

В Белоруссии журналистам запретили организовывать массовые мероприятия и освещать несогласованные акции в прямом эфире. Президент республики Александр Лукашенко одобрил пакет поправок в законы о массовых мероприятиях и электросвязи днем 24 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

«Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов СМИ. Журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий», – говорится в сообщении.

Теперь иностранцы или фирмы с иностранным участием не могут быть учредителями СМИ. Любое издание может быть закрыто по решению межведомственной комиссии (за сообщения, вредящие национальным интересам) или решением Мининформа.

Закон дал прокурорам право блокировать интернет-ресурсы. Копии ранее заблокированного сайта тоже будут блокировать. Также власти смогут изменить объемы и режим работы любого средства электросвязи, а также приостановить их работу, чтобы предупредить ситуацию угрозы нацбезопасности.

Власти смогут лишить журналиста или СМИ аккредитации, если они нарушили закон или публиковали фейковые новости и сведения порочащие деловую репутацию организации, которая их аккредитовала. Кроме того, публиковать опросы общественного мнения теперь запрещено, если их провели без необходимой аккредитации.

Изменены правила организации массовых мероприятий. Так, организаторы митингов должны будут дождаться одобрения запланированной акции, а не просто уведомить о ней, как раньше. Местные власти или милиция смогут закрыть любые заведения по пути следования митингующих. А политические партии и общественные объединения теперь могут привлечь к ответственности, если их члены будут зазывать народ на митинг до одобрения мероприятия.

Закон ввел запрет на сбор денег и вещей для тех, кто получил наказание за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Как и на любую помощь в адрес таких граждан.

Минск, Наталья Рязанова

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