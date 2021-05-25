Ученые предсказали катастрофическое извержение крупнейшего вулкана

Ученые из Университета Майами предсказали извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях, которое может привести к катастрофическим последствиям. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Специалисты проанализировали данные, полученные с помощью спутниковых геодезических радаров и GPS-станций. В течение последних шести лет наблюдается проникновение магмы в трещины в земной коре, расположенные к югу от кальдеры на глубине 2,5-3 километра.

Вдоль горизонтального разлома под восточным флангом вулкана зафиксировано смещение поверхности. Если приток магмы не прекратится, то есть вероятность землетрясения с эпицентром под западным флангом. Подземные толчки могут дать начало полноценному извержению.

Мауна-Лоа является крупнейшим вулканом на Земле. Он регулярно извергается, а потоки магмы при этом настолько быстры, что достигают побережья за несколько часов, почти не оставляя людям время на эвакуацию.

Майами, Зоя Осколкова

Майами. Другие новости 25.05.21

Кремль назвал место и дату встречи Путина и Байдена. / Деградация отношений: руководство Черногории пытается сделать из России врага. / МИД раскрыл причины задержания россиянки в Минске. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»