У берегов Шри-Ланки шестой день горит судно с кислотой

У берега Шри-Ланки шестой день терпит бедствие контейнеровоз с опасным грузом на борту. На судне произошел пожар. Об этом сообщает Associated Press.

Судно под флагом Сингапура вышло из индийского порта Хазира 15 мая и направилось в порт Коломбо. 20 мая на борту произошел пожар, а 25 мая прогремел взрыв. Членов команды, среди которых есть граждане России, Индии, Китая и Филиппин, эвакуировали.

Судно накренилось, но потушить пожар пока не представляется возможным. К месту прибыли пять буксиров, а также военный корабль армии Шри-Ланки.

Отмечается, что контейнеровоз перевозил химикаты, в частности, 25 тонн азотной кислоты. В результате пожара несколько контейнеров упали в море, поэтому местным рыбакам рекомендовано избегать этого района.

Коломбо, Зоя Осколкова

Коломбо. Другие новости 26.05.21

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