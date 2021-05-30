В США трое неизвестных расстреляли толпу

В США три человека устроили массовый расстрел в концертном зале. В результате два человека погибли, более 25 человек пострадали.

Инцидент произошел в округе Майами, штат Флорида. Трое мужчин подъехали на белом внедорожнике к концертному залу. Злоумышленники были вооружены ружьями и пистолетами

По данным местного издания Miami Herald, два человека погибли. Еще 25 получили различные ранения, несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Правоохранительные органы проводят расследование. Пока у полиции нет информации о мотивах преступников.

Майами, Зоя Осколкова

Майами. Другие новости 30.05.21

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