В США трое неизвестных расстреляли толпу

В США три человека устроили массовый расстрел в концертном зале. В результате два человека погибли, более 25 человек пострадали.
Инцидент произошел в округе Майами, штат Флорида. Трое мужчин подъехали на белом внедорожнике к концертному залу. Злоумышленники были вооружены ружьями и пистолетами
По данным местного издания Miami Herald, два человека погибли. Еще 25 получили различные ранения, несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.
Правоохранительные органы проводят расследование. Пока у полиции нет информации о мотивах преступников.
Майами, Зоя Осколкова
Майами. Другие новости 30.05.21
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