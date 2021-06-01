В парламенте Африканского союза подрались депутаты

В парламенте Африканского союза произошла массовая драка. Разнять депутатов смогли только полицейские. Об этом сообщает радиостанция SABC.

Инцидент произошел во время процедуры голосования за нового председателя. Некоторые депутаты посчитали ее несправедливой и помешали другим политикам унести урну с бюллетенями.

Словесная перепалка переросла в потасовку с рукоприкладством. Один из депутатов вызвал представителей правоохранительных органов, которые усмирили особо буйных политиков. В результате было принято решение перенести заседание.

В Африканский союз входит 55 государств. Всеафриканский парламент был основан весной 2004 года. В него входят 235 депутатов, которые назначаются и направляются законодательными органами стран.

Аддис-Абеба, Зоя Осколкова

Аддис-Абеба. Другие новости 01.06.21

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