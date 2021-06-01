Девочка пыталась повторить трюк из TikTok и попала в больницу с ожогами

13-летняя американка попала в больницу с ожогами третьей степени, когда пыталась повторить эффектный трюк из соцсети TikTok. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в штате Орегон. Мать школьницы услышала крики из ванной, а когда зашла туда, вся комната и дочь были в огне. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации.

Родственники обнаружили в ванной свечу, зажигалку и бутылку медицинского спирта, а также телефон, в котором было открыто приложение TikTok. Родители предполагают, что их дочь хотела повторить популярный в соцсети тренд, участники которого рисуют легковоспламеняющейся жидкостью узор на зеркале, а затем поджигают его. По все видимости, пары спирта воспламенились в плохо проветриваемом помещении.

К настоящему времени пострадавшая перенесла уже три операции по пересадке кожи. По словам врачей, на восстановление после ожогов подростку понадобится несколько месяцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.06.21

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