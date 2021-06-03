Новейшие британские танки калечат военных

В Великобритании новейшие бронемашины семейства Ajax невозможно использовать из-за конструктивных дефектов. Танкисты, находящиеся в них долгое время, сталкиваются с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

В распоряжении газеты оказался правительственный доклад, в котором говорится, что на разработку танков было потрачено около пяти миллиардов долларов. Для нужд армии закупили почти 600 подобных машин, но они не использовались с ноября 2020 года по март 2021-го.

Причина в том, что танки оказались практически бесполезными и опасными для экипажа. После езды на них военные жаловались на отеки суставов и ощущение постоянного шума в ушах. Более того, танк не может стрелять во время движения.

Командование ввело ограничения на эксплуатацию этих бронемашин. Максимальную скорость снизили вполовину – до 20 миль в час, а экипаж решили менять каждые полтора часа.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 03.06.21

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