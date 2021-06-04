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В США чиновница отправится в тюрьму за продажу сведений о России журналистам

Бывшая сотрудница Минфина США отправится в тюрьму за разглашение конфиденциальных данных. Об этом сообщил американский Минюст.

Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс признали виновной в разглашении конфиденциальной информации. Установлено, что она передавала журналистам фото и текстовые материалы.

Среди незаконно раскрытых данных оказалась информация о посольстве России в Вашингтоне, о россиянке Марии Бутиной, об экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Поле Манафорте, а также о компании Prevezon Alexander, связанной с РФ кипрской фирме в сфере недвижимости, которая была предметом расследования финансовых властей США.

Саурс-Эдвардс занимала должность старшего советника в управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений при министерстве финансов. Чиновница занималась незаконной деятельностью с октября 2017 года до октября 2018 года, когда ее арестовали.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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