Ученые нашли источник самой древней воды на Земле

Канадские ученые обнаружили источник с водой, возраст которой оценивается в 2 млрд лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Специалисты из Университета Торонто взяли пробы в шахте Кидд в Онтарио. В 2013 году ученые с помощью анализа выяснили, что возраст воды в одном из источников составляет 1,5 млрд лет. В ходе более тщательного исследования, проведенного позднее, был выявлен еще один источник воды, как оказалось, еще более древний.

Первый источник залегал на глубине порядка 2,4 км в подземном туннеле в шахте, а второй – на глубине около 3 км. Он оказался более мощным, чем ожидалось. Стоит отметить, что обычно подземные воды протекают значительно медленнее, чем на поверхности, поток сильно увеличивается при вскрытии.

Ученые провели анализ газов, растворенных в этих древних грунтовых водах, среди которых были гелий, неон, аргон и ксенон. Исследователи смогли установить возраст обнаруженной воды, который составляет, по крайней мере, 2 млрд лет. Это автоматически делает ее самой старой известной водой на Земле.

Онтарио, Зоя Осколкова

Онтарио. Другие новости 07.06.21

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