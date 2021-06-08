В Индии 18 человек погибли при пожаре на химзаводе

18 человек погибли, еще двое находятся в критическом состоянии в результате пожара на химическом заводе около индийского города Пуна. Пострадавших доставили в больницу, пишет Times of India.

Пожар начался около 15:45 по местному времени 7 июня. В помещении находились 37 человек, и они не сразу смогли выбраться из-за густого черного дыма. Прибывшие спасатели техникой разломали часть стен, чтобы выпустить работников.

Когда огонь потушили, в помещении нашли 18 тел, 15 из них – женские. Состояние еще двух пострадавших остается критическим.

Власти штата обещали семьям погибших помощь в пять тысяч рупий. По данным BBC News, правительство Индии намерено выплатить семьям погибших по 200 тыс. рупий, а власти штата – по 6,8 тыс. долларов.

На заводе компания SV Aqua Technologies вырабатывала диоксид хлора для обеззараживания воды. Руководство завода заявило, что приняло все меры для безопасности рабочий. Ведется следствие.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 08.06.21

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