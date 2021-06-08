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Вторник, 8 июня 2021, 17:27 мск

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Президент Франции получил публичную пощечину (ВИДЕО)

Фото: пресс-служба Кремля

Президенту Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время приветствия в ходе визита в коммуну Тен Л'Эрмитаж департамента Дром. Видео скандального инцидента опубликовано в социальных сетях.

Когда Макрон подошел к встречавшим его людям, мужчина ударил президента по лицу. Подлинность видео подтвердили в Елисейском дворце, передает bfmtv.com. По данным издания, после инцидента были задержаны два человека.

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