Президент Франции получил публичную пощечину (ВИДЕО)

Президенту Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время приветствия в ходе визита в коммуну Тен Л'Эрмитаж департамента Дром. Видео скандального инцидента опубликовано в социальных сетях.

Когда Макрон подошел к встречавшим его людям, мужчина ударил президента по лицу. Подлинность видео подтвердили в Елисейском дворце, передает bfmtv.com. По данным издания, после инцидента были задержаны два человека.

Париж, Светлана Антонова

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