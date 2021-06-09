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Среда, 9 июня 2021, 10:07 мск

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Болгарский истребитель рухнул в Черное море

Фото: Минобороны РФ

Истребитель Военно-воздушных сил Болгарии потерпел крушение в Черном море. Проводится поисково-спасательная операция. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Катастрофа произошла во время выполнения истребителем МиГ-29 тренировочной задачи в рамках учений «Шабла 21». Связь с пилотом была потеряна, а самолет пропал с радаров после полуночи 9 июня.

Военные маневры были приостановлены в связи с инцидентом. Служащие Военно-морских сил, совместного командования спецоперациями, пограничной полиции и ВВС Болгарии проводят поисково-спасательную операцию.

София, Зоя Осколкова

София. Другие новости 09.06.21

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