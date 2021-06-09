Первая страна в мире признала биткоин настоящим платежным средством

Парламент Сальвадора легализовал биткоин. В течение трех месяцев в стране должны создать инфраструктуру, которая позволит принимать платежи в криптовалюте.

Закон, утвержденный парламентом, готовится подписать президент Сальвадора Найиб Букеле. Принятие биткоинов к оплате станет обязательным, криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США.

Правительство планирует создать официальный криптокошелек, в котором будут храниться 150 млн долларов в биткоинах. Это позволит гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США.

Более того, население сможет платить в биткоинах налоги, обмениваться на доллары цифровая валюта будет по рыночному курсу, при этом такой обмен не будет облагаться налогом на прирост капитала.

Впрочем, власти Сальвадора подчеркнули, что биткоин не станет полной заменой доллару. Американская валюта по-прежнему будет использоваться в бухгалтерии в качестве базовой валюты.

Сальвадор, Зоя Осколкова

Сальвадор. Другие новости 09.06.21

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