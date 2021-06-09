В Южной Африке женщина родила сразу 10 близнецов

В Южной Африке женщина из южноафриканской провинции Гаутенг родила сразу 10 детей, побив предыдущий рекорд, установленный малийкой Халимой Сиссе, родившей девять детей в Марокко в прошлом месяце. Об этом сообщили южноафриканские СМИ.

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила своих близнецов – на двоих больше, чем врачи ранее предсказывали на основе диагностических тестов – прошлой ночью в больнице Претории, сообщил ее муж Тебохо Цотеци в газете. Все дети находятся в интенсивной терапии.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.06.21

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