США выделили 250 млрд долларов на борьбу с техническим превосходством Китая

Сенат США выделил четверть триллиона долларов на поддержку технологических компаний, которые должны составить конкуренцию Китаю. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Деньги направят на развитие искусственного интеллекта, полупроводников, робототехники и высокопроизводительных вычислений. Почти половина суммы пойдет на развитие науки и технологий, более 50 млрд долларов – на производство и исследование полупроводниковых чипов.

«Укрепляя нашу инновационную инфраструктуру, мы можем заложить основу для следующего поколения американских рабочих мест и американского лидерства в производстве и технологиях», – заявил Джо Байден.

Законопроект должна одобрить палата представителей, после этого документ представят на подпись президенту.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.06.21

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