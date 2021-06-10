В Одессе сотрудники психдиспансера вывезли трех живых пациентов на кладбище

Три пациента Одесского областного медцентра психического здоровья пожаловались, что сотрудники отвезли их на кладбище и оставили там одних. Мужчин 4 июня нашли горожане и вызвали скорую помощь.

Все трое имели инвалидность, причем у одного из них нет обеих ног, а другой может передвигаться только ползком. Третий получил инвалидность из-за травмы головы.

Ситуацию взяла на контроль украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она выяснила, что мужчины были пациентами медцентра, но в день инцидента якобы выписались.

«Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. В [медцентре] подтвердили, что найденные мужчины – их пациенты, но имели возможность покидать медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 км, в медучреждении не объяснили», – написала Денисова в соцсети.

Полиция начала проверку по факту оставления беспомощного лица в опасном для жизни состоянии.

Денисова призвала областные власти и министров социальной политики и здравоохранения вместе восстановить права пострадавших граждан. Она де попросила полицию о всестороннем расследовании инцидента.

Одесса, Наталья Рязанова

Одесса. Другие новости 10.06.21

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