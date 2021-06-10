В Индии пропавшая 11 лет назад девушка пряталась в соседнем доме

В индийской деревне нашли девушку, которую считали пропавшей больше 11 лет. Оказалось, что она жила в соседнем доме со своим возлюбленным, а родители пары даже не подозревали об этом. Об этом сообщает The Indian Express.

Случай произошел в штате Керала. Девушка по имени Саджита исчезла в 2010 году, когда еще была подростком. Ее поиски не увенчались успехом. Родители думали, что их дочь сбежала в город.

Каково же было их удивление, когда они узнали, что девушка жила всего в 500 метрах от них. Все эти годы она провела взаперти со своим возлюбленным Рахманом. При этом родители парня даже не подозревали, что в своей комнате он прячет женщину.

В семье Рахмана считали вспыльчивым, поэтому старались не задавать ему лишних вопросов. Мужчина даже обедал отдельно от родственников в своей комнате и никого туда не впускал, а при попытке проникнуть в помещение становился агрессивным.

Правда вскрылась, когда родители решили женить Рахмана. Он пропал и не появлялся около трех месяцев. Семья стала официально разыскивать сына и обнаружила в другой деревне, в арендованном доме, где он жил с Саджитой. Влюбленные были уверены, что родственники не позволят им пожениться, поэтому пошли на эту авантюру, которая продлилась больше 10 лет.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 10.06.21

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