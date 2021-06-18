В Японии медведь пробрался на военную базу и ранил четырех человек

На севере Японии дикий медведь напал на людей. В результате пострадали четыре человека, в том числе один военнослужащий. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел в столице префектуры Хоккайдо городе Саппоро. Сначала медведь напал на пожилую пару, а также на 40-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали.
Затем зверь перелез через забор и проник на территорию авиабазы Окадама Воздушных сил самообороны Японии. Медведь напал на военного, а потом перебрался на территорию аэропорта, где гулял по взлетно-посадочной полосе, после чего ушел в лес.
Администрация авиабазы временно приостановила полеты, чтобы оценить возможный ущерб от набега косолапого. Поисками медведя занимаются сотрудники экстренных служб.
В последнее время медведи стали значительно чаще выходить к людям в Японии. По мнению специалистов, животным не хватает корма из-за неурожая желудей и диких каштанов.
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 18.06.21
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