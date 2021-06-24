На Филиппинах при крушении военного вертолета погибли шесть человек

На Филиппинах во время тренировочного полета разбился военный вертолет Black Hawk. По последним данным, погибли три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих.

Крушение произошло к северу от Манилы, передает CNN Philippines со ссылкой на ВВС Филиппин. Вертолет перестал выходить на связь, когда находился в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак.

Поисково-спасательная группа обнаружила место катастрофы. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.

По факту крушения проводится расследование. Выясняются причины произошедшего. Также ВВС страны сообщили, что все недавно приобретенные вертолеты Black Hawk не будут подниматься в воздух до завершения расследования.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 24.06.21

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