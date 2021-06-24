В Африке бесследно исчезли два брата с чужими биткоинами на миллиарды долларов

В ЮАР пропали два владельца криптофирмы, в которой находилось биткоинов на 3,6 млрд долларов. Цифровую валюту вывели помощью крупных майнинг-пулов, из-за чего дальнейший ее путь отследить стало невозможно. Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле братья Амеер и Раис Кэджи сообщили о взломе основанной ими два года назад инвестиционной платформы AfriCrypt. При этом бизнесмены попросили пользователей не обращаться в полицию. По их словам, это могло усложнить процесс восстановления и возврата вложенных денег. К тому времени на счетах криптофирмы значилось около 69 тысяч биткоинов.

По информации юридической фирмы Hanekom Attorneys, которая представляет интересы инвесторов, сотрудники Africrypt потеряли доступ к внутренним платформам за семь дней до предполагаемого взлома. Затем братья перестали выходить на связь, а цифровая валюта была выведена таким способом, который не позволяет ее отследить. Сайт AfriCrypt также был отключен.

К расследованию этого дела подключилось элитное подразделение полиции ЮАР. Если окажется, что никакого взлома не было, а все это лишь афера, организованная братьями, тогда это будет самая крупная махинация в истории криптовалюты.

Кейптаун, Зоя Осколкова

Кейптаун. Другие новости 24.06.21

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