Бриллиант в 100 карат продадут за криптовалюту на аукционе

В Гонконге 9 июля пройдет аукцион по продаже бриллианта весом 101,38 карата безупречной чистоты. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Стоимость единственного лота стартует с 10 млн долларов. Отмечается, что чистота драгоценного камня подпадает под категорию D, огранка – формы «груша».

Торги нового формата Luxury Edit, придуманного специально для азиатского рынка, пройдут в живом режиме. За бриллиант можно заплатить криптовалютой.

Стоит отметить, что Sotheby's не впервые предлагает купить лот за цифровые деньги. В марте прошел аукцион по продаже работы уличного художника Бэнкси. Картина Love is the Air была продана за 12,9 млн долларов. При этом покупатель мог заплатить эфириумами или биткоинами.

Гонконг, Зоя Осколкова

Гонконг. Другие новости 25.06.21

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