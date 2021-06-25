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Пятница, 25 июня 2021, 16:13 мск

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В США неизвестный открыл стрельбу по подросткам на вечеринке

В США пять человек получили огнестрельные ранения во время вечеринки. Трое пострадавших – подростки.

Инцидент произошел в районе Нью-Йорка Бронксе, население которого составляют преимущественно латиноамериканцы. Как сообщают американские СМИ, были ранены участники вечеринки, предшествовавшей выпускному вечеру школьников.

Неизвестный подъехал на темном фургоне к толпе подростков и открыл огонь. В результате были ранены пять человек, самому старшему из которых 21 год.

Пострадавших госпитализировали. Один из них получил пулевое ранение в грудь, другой – в ногу. Ранения остальных не столь серьезны.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 25.06.21

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