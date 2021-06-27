На военной базе в Индии произошли два взрыва

В Индии произошли два взрыва на военной базе. По предварительным данным, никто не пострадал. Подсчитывается ущерб. Об этом сообщает Indian Express со ссылкой на пресс-службу ВВС страны.

Два хлопка послышались на базе, расположенной на союзной территории Джамму. Отмечается, что взрывы были слабой силы. Одним была повреждена крыша здания, второй произошел на открытой местности.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Отмечается, что в расследовании участвуют и гражданские органы.

Противостояние между Индией и Пакистаном резко обострилось в августе 2019 года, пишет РИА «Новости». Тогда индийские власти решили упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории. В Пакистане, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудили это решение.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 27.06.21

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