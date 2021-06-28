Корабль-призрак с 20 трупами обнаружили у британских островов в Вест-Индии

В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружена лодка с 20 погибшими. Причины смерти людей неизвестны. Об этом сообщает местная газета Turks and Caicos Sun.

Подозрительное судно 24 июня заметил рыбак неподалеку от острова Гранд-Терк. Он и сообщил о находке в полицию.

На борту обнаружили полуразложившиеся тела 20 человек. Причины гибели людей пока неясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти. Местные правоохранители пытаются установить личности погибших.

Предположительно, лодка прибыла из карибского региона, но острова территории Теркс и Кайкос не были пунктом назначения.

Коберн-Таун, Зоя Осколкова

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