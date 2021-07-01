В австралийском городе кошкам запретили гулять по улице

Администрация австралийского города Нокс запретила домашним кошкам свободно гулять по улице. По мнению властей, питомцы угрожают местной фауне.

Жителям Нокса разрешили держать кошек только дома или в подсобных помещениях. Гулять домашние животные имеют право только по двору. Запрет действует круглосуточно, пишет Daily Mail.

Такие жесткие меры власти ввели, чтобы защитить диких животных. Кошки угрожают популяции некоторых видов птиц, опоссумов и рептилий. Однако зоозащитники указывают, что вводить подобные ограничения в отношении кошек несправедливо по отношению к ним.

В дальнейшем мэрия собирается ужесточить запрет. Так осенью 2021 года владельцам кошек будут присылать предупреждения, если их питомцев заметят на улице. Весной 2022 году введут штрафы – незаконная прогулка кошки обойдется хозяину в 500 долларов.

Сидней, Зоя Осколкова

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