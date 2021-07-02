В США временно отменили смертную казнь

Американский Минюст ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Об этом сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд

По его словам, исполнение высшей меры наказания приостановлено на время проверки соответствующих процедур минюста. «Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение», – цитирует генпрокурора РИА «Новости».

В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но почти половина штатов отказалась от высшей меры на местном уровне. В том числе не казнят преступников в Вашингтоне и Пуэрто-Рико.

В этом году американцы успели лишить жизни трех приговоренных к смертной казни. В прошлом году были казнены 17 человек. В общей сложности в США высшей меры наказания дожидаются более 2,5 тысячи осужденных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.07.21

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