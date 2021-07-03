Белоруссия полностью закрывает границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости республики, Лукашенко заявил: «Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной».

В стране «вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день «икс», – цитирует главу Белоруссии «Интрефакс». – Они сами пока не знают, что это за день «икс»: к нему надо подвести наш народ».

2 июля на церемонии вручения госнаград во Дворце Независимости в Минске Лукашенко сообщил, что в Белоруссии завершена масштабная антитеррористическая операция и он намерен предъявить претензии «самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии».

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 03.07.21

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