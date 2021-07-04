Тропический шторм «Эльза» унес жизни не менее трех человек

Тропический шторм «Эльза» обрушился на острова Карибского бассейна. Погибли не менее трех человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скорость ветра достигала 110 км/ч. Наиболее пострадавшим оказался Барбадос: полностью разрушены 62 дома, еще более 1 тысячи повреждены. Ветер повалил множество деревьев и порвал линии электропередач.

На Гаити была объявлена эвакуация.

Во время урагана один человек погиб в Сент-Люсии. В Доминикане обрушившиеся под настиком ветра стены убили 15-летнего подростка и пожилую женщину.

Шторм движется к берегам Кубы и США.

На Кубе объявлено штормовое предупреждение 6 провинциях, в части которых отмечается высокая заболеваемость коронавирусом, пишет Associated Press. Но если жителям потребуются временные убежища, они будут вынуждены собираться вместе большими группами, что только подхлестнет эпидемию.

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в 15 из 67 округов штата. Шторм здесь ждут в начале наступающей недели.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.07.21

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