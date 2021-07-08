В Дубае прогремел взрыв на борту контейнеровоза

В порту Дубая прогремел взрыв и возник пожар на борту контейнеровоза. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Правительство эмирата сообщило со ссылкой на главу полиции, что взорвался контейнер, в котором хранились легковоспламеняющиеся материалы. При этом контейнер находился на борту судна, которое стояло на якоре в порту Джебель Али.
После взрыва возник пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро локализовали пламя.
По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Происшествие не повлияло на работу порта.
Дубай, Зоя Осколкова
Дубай. Другие новости 08.07.21
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