В Дубае прогремел взрыв на борту контейнеровоза

В порту Дубая прогремел взрыв и возник пожар на борту контейнеровоза. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Правительство эмирата сообщило со ссылкой на главу полиции, что взорвался контейнер, в котором хранились легковоспламеняющиеся материалы. При этом контейнер находился на борту судна, которое стояло на якоре в порту Джебель Али.

После взрыва возник пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро локализовали пламя.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Происшествие не повлияло на работу порта.

Дубай, Зоя Осколкова

Дубай. Другие новости 08.07.21

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