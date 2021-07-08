Состояние девятого человека в мире превысило 100 млрд долларов

В мире теперь девять людей, чье состояние превысило 100 млрд долларов. К остальным богачам присоединился бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

По оценке аналитиков, за сутки капитал бизнесмена увеличился на 731 млн долларов. В итоге Балмер стал девятым членом ««клуба $100 млрд». Миллиардер занимал пост генерального директора Microsoft с 2000 по 2014 год. В настоящее время Балмеру принадлежит баскетбольный клуб Los Angeles Clippers.

Десятым человеком в мире с состоянием, превышающим 100 млрд долларов, может стать основатель Oracle Ларри Эллисон. Его капитал на данный момент оценивается в 98,6 млрд долларов.

Возглавляет список богатейших людей планеты основатель Amazon Джефф Безос с 212 млрд долларов. В тройке лидеров – глава Tesla и SpaceX Илон Маск (177 млрд) и глава холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно (169 млрд).

Затем идут основатель Microsoft Билл Гейтс (148 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг (130 млрд), основатели Alphabet Ларри Пэйдж и Сергей Брин (115 млрд и 111 млрд долларов соответственно). На восьмом месте американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием 101 млрд долларов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 08.07.21

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