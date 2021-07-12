В Лондоне 19 полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами

Полиция Лондона сообщила о 19 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Травмы они получили в ходе столкновений с болельщиками.

Фанаты вышли на улицы после поражения сборной Англии в финале чемпионата Европы. Матч проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичане уступили итальянцам после серии пенальти.

Разочарованные поражением болельщики разбивали бутылки и опрокидывали мусорные баки на улице. «К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с толпой», – сообщает лондонская полиция в твиттере.

Кроме того, за день правоохранители произвели 49 арестов за различные правонарушения.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 12.07.21

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