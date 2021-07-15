В ЮАР из-за беспорядков погибло более 70 человек

Свыше 70 погибших, среди них – 14-летний подросток, с которым прощались в Вослоорусе – таков итог беспорядков в ЮАР, которые вспыхнули вслед за приговором бывшему президенту Джейкобу Зуме. Во вторник власти призвали на помощь армию, сообщает «Евроньюс».

Кхумбудзо Нтшавхени, представитель правительства, подвела первые итоги: «Процесс мобилизации контингента не так прост, как многие думают. Это не происходит по щелчку пальцев. Военные дислоцированы в разных военных казармах, речь идет о мобилизации разных подразделений и взводов. Перемещение людей продолжается и ночью, и сейчас, когда мы с вами говорим, уже 5 тысяч человек находятся на местах».

Выступления в ЮАР быстро утратили политическую окраску и вылились в насилие, грабежи и поджоги. Наблюдатели считают, что недавний арест экс-президента послужил формальным поводом для беспорядков, реальная причина – в тяжелейшей экономической ситуации.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 15.07.21

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