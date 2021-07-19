В Индии родился трехголовый младенец

В Индии родился младенец с тремя головами. Местные жители считают его реинкарнацией бога. К дому ребенка идут толпы паломников.
Как сообщают индийские СМИ, малыш появился на свет доношенным. Никаких осложнений при родах не было. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, они уже покинули больницу и отдыхают дома.
На фото младенца, очевидно, что он мирно спит и не испытывает болевых ощущений. Похожие на головы образования находятся на макушке и с затылочной части головки новорожденного.
Родителей малыша беспокоит лишь одно – толпы незнакомцев, которые приходят к их дому, чтобы увидеть необычного ребенка. Среди верующих распространились слухи, что младенец является перерождением бога, и люди стремятся увидеть чудо своими глазами.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
Нью-Дели. Другие новости 19.07.21
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