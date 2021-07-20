Президента Мали хотели зарезать во время молитвы

На президента Мали Ассими Гоиту напали с ножом во время молитвы в мечети. Об этом сообщает AFP со слов одного из священнослужителей.

По данным агентства, двое вооруженных мужчин, у одного из которых был нож, пытались убить Гоиту во время службы. Один из нападавших хотел ударить главу государства в спину, но тот не пострадал, а ранение получил другой человек

Полковник Ассими Гоита возглавил национальный комитет спасения Мали в августе прошлого года. Тогда военные организовали переворот и свергли действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта.

В мае 2021 года были задержаны временный глава государтва Бах Ндау и премьер-министр Моктар Уан. Затем Конституционный суд Мали объявил Гоиту временным президентом страны.

Бамако, Зоя Осколкова

Бамако. Другие новости 20.07.21

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