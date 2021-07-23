В Афганистане 100 мирных жителей стали жертвами нападения неизвестных

В афганской провинции Кандагар неизвестные убили более 100 мирных жителей и разграбили их дома. Кровавое нападение произошло в районе Спин-Болдак после его захвата боевиками движения «Талибан» (* организация запрещена в России как террористическая). Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД.

В гибели мирных жителей афганские власти обвинили талибов*, контролирующих этот район. Как заявил представитель МВД Мирваис Станекзай, «террористы по приказам своих боссов из Пакистана напали на дома ни в чем не повинных афганцев». По его словам, «они разграбили дома и убили сотню мирных жителей».

Между тем, как отмечается, талибы* отвергли свою причастность к массовому убийству мирных граждан, передает РИА «Новости».

Надо отметить, что боевики «Талибана»* заняли значительные территории в сельских районах Афганистана и ведут наступление на крупные города. Под их контролем находится 80% границы Афганистана с Таджикистаном.

Кабул, Наталья Петрова

Кабул. Другие новости 23.07.21

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